غرد النائب طارق المرعبي عبر حسابه على تويتر من الخارج قائلا: "في كييف عقدنا عدة لقاءات من خلال اللجنة البرلمانية اللبنانية الاوكرانية حيث بحثنا مع النواب بعدد من الامور التي تهم البلدين ولمسنا منهم كل اهتمام ومحبة وتعاون لما فيه مصلحة البلدين".