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الاربعاء في ٦ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث :
11:30 م
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المرعبي: عقدنا في كييف لقاءات لما فيه مصلحة البلدين
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٦ شباط ٢٠١٩
غرد النائب طارق المرعبي عبر حسابه على تويتر من الخارج قائلا: "في كييف عقدنا عدة لقاءات من خلال اللجنة البرلمانية اللبنانية الاوكرانية حيث بحثنا مع النواب بعدد من الامور التي تهم البلدين ولمسنا منهم كل اهتمام ومحبة وتعاون لما فيه مصلحة البلدين".
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