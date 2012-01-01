رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤول في الخزانة الأمريكية ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولي.



ومن المتوقع أن يصوت مجلس إدارة البنك الدولي على تعيين مالباس في وقت لاحق.



ومنصب محافظ البنك الدولي هو من نصيب الولايات المتحدة تقليديا، لكن التوقعات تشير إلى أن المرشح الأمريكي قد يواجه تحديات من قبل بعض الأعضاء الـ 188 الآخرين في البنك الدولي.



وفي حال تعيينه سيحل مالباس محل الأمريكي من أصل كوري جيم يونغ كيم، الذي نافسه مرشحان من كولومبيا ونيجيريا أثناء التصويت على تعيينه في عام 2012.



جدير بالذكر أن ديفيد مالباس معروف بولائه لسياسات ترامب وانتقاداته للمؤسسات المالية الدولية. وهو من دعاة الإصلاحات المشجعة للنمو الاقتصادي، علما بأن وتائر نمو الاقتصاد العالمي تباطأت في السنوات الأخيرة.