تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية من رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرة، منوها ب"مواقفه تجاه اللاجئين السوريين".



وجاء في البرقية: "مواقفكم النبيلة والمشرفة، والتي تشكل شعلة ضوء في ليلهم الحالك، وجمرة مقدسة تحملها أيديكم الشجاعة والوفية، تلقى صدى إيجابيا كبيرا وعالي المستوى وتفاعلا غير مسبوق من قبل السوريين في كل مكان. ونحن نعرف أن هذه القضية هي أحد محاور استهدافكم كحزب وخط سياسي وفريق وطني.



قلوبنا معكم كانت دائما وتبقى كذلك. ونحن وجميع السوريين نقدر عاليا مواقفكم التي تحمل صوت الحق، وهي التي تشكل الجسر الصلب والدائم بين لبنان والعروبة ومنظومة النبل والأخلاق والإنسانية. أما الآخرون فهم زبد عابر وإلى جفاء.



سدد الله خطاكم، ليبقى الجبل الأشم عزيزا شامخا، وتبقى المختارة منارة الحق وملجأ الضعفاء والمظلومين. سورية الحرة تقف الى جانبكم وتبقى وفية لكم وتدعو لكم بالنصر والنجاح