A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" الدكتور مصطفى علوش، الذي قال على الأثر: "أتيت لأقدم التهنئة للرئيس الحريري على إنجاز الحكومة، ولوضع نفسي بتصرفه بخصوص إنجاح العمل الحكومي والبرنامج المتعلق بـ"سيدر"، وعلى المستوى الشعبي، كيفية تطوير الأمور لإشراك أكبر عدد من الناس لإنجاح هذا المشروع. وفي الوقت نفسه، أردت أن أهنئه على صبره وطول باله، وأكدت له أن المسائل الشخصية ليست لها أي أهمية بخصوص تأليف حكومة أو غيره، والمهم أن نتمكن من الوصول إلى إنجاز يُسجل باسم سعد الحريري لمصلحة لبنان. وجميعنا معه وخلفه من أجل إنجاح المسيرة التي بدأها الرئيس الشهيد رفيق الحريري".



كما استقبل الحريري في "بيت الوسط" الوزير والنائب السابق أحمد فتفت وعرض معه الأوضاع العامة.



ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس جمعية الفتوة الإسلامية الشيخ زياد الصاحب الذي قال على الأثر: "هنأنا الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، ووضعناه في أجواء النشاطات والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية، وكانت جولة أفق في ما يستجد من الأمور الوطنية والإسلامية". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر