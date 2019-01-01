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النفط يتراجع وسط توقعات بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية
 
 
 
 
 
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٦ شباط ٢٠١٩
 
تراجعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي (أولية)، الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي مطلع فبراير/ شباط الجاري، إلى 448.2 مليون برميل.

وتصدر خلال وقت لاحق الأربعاء، البيانات النهائية لمخزونات الخام الأمريكية، عن الأسبوع الماضي، وتصدرها إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة (09:39 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم إبريل/ نيسان، بنسبة 0.81 بالمائة أو 50 سنتا إلى 61.48 دولارا للبرميل.

وبنسبة 0.78 بالمائة أو 43 سنتا، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم مارس/ آذار، إلى 53.23 دولارا للبرميل.

وكانت تعاملات الأسبوع الجاري التي بدأت الإثنين، سجلت أعلى مستوى للنفط الخام منذ مطلع 2019، بسبب التوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها فنزويلا
 
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