الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم أردوغان: صبرنا سينفد وسنتحرك بمفردنا في منبج A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بأن تركيا ستتحرك وحدها إذا لم يتم إخراج المقاتلين الأكراد من مدينة منبج، مشيراً إلى أن صبر أنقرة سينتهي قريباً.



كلام أردوغان جاء في خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، أوضح خلاله أن الأوضاع الراهنة في شرق الفرات ومنبج، على رأس أجندة تركيا.



وجدد إصراره على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا تحت سيطرة تركيا. وأكد احترام بلاده لوحدة أراضي سوريا وحق شعبها في تقرير مستقبله. وأشار في هذا السياق إلى أن تركيا تدعم بكل صدق مسيرتي إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة في سوريا.



وأضاف أردوغان في كلمته، التي نقلتها وكالة "الأناضول"، أن فترة انتظار تركيا ستتتهي ما لم يتمكن سكان مناطق شرق الفرات من تسلم زمام إدارة شؤون مناطقهم خلال أشهر معدودة.



وتابع "بدأ السوريون بالعودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا، وإلى الأن عاد إلى تلك المناطق نحو 300 ألف، أما المناطق الأخرى فهي تعاني من ظلم التنظيمات الإرهابية أو من ظلم النظام الذي لا يمنح الثقة والأمان لشعبه".



وأردف قائلاً: "نعارض داعش وبي كا كا/ ي ب ك لأنهما تنظيمان إرهابييان، وتركيا ليست لديها أحكام مسبقة بحق أي شريحة تمثل الشعب السوري، ونتحاور مع جميع الشرائح في هذا البلد، ونتحاور مع كافة شرائح المعارضة المشروعة ونحاول أن نساعدهم".



وجدد أردوغان تأكيده على أن تركيا تنتظر حاليا أن تفي الولايات المتحدة الأميركية بوعودها، مشيرا إلى أن "إخراج الإرهابيين من منبج حديث سنين لم يُترجم فعليا على أرض الواقع". ولفت إلى أن شهية النظام السوري تزداد تجاه منبج بالتوازي مع استمرار المماطلة الأميركية في "إخراج الإرهابيين منها"، علما بأن حاجة "منبج ومطالبها لا يلبيها الإرهابيون المدعومون من قبل أمريكا ولا ظلم النظام السوري".



واستطرد قائلاً: "سكان هذه المنطقة يرغبون في تحديد مصيرهم في ظل الضمانة التركية، هم يثقون بتركيا، وبسبب ظلم ي ب ك/ بي كا كا لا يستطيع السوريون المقيمون في بلادنا العودة إلى مناطقهم".



وعن محادثاته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب حول الأوضاع في سوريا، قال أردوغان: "أجرينا محادثات بناءة مع ترامب في هذا الشأن، ونستمر في ذلك، لكن لا نرى تلك النتائج الإيجابية المرجوة في المحادثات التي تدور على مستويات دبلوماسية وعسكرية". وأكد بأن تركيا ستقوم بكل ما يلزم حين يتعلق الأمر بأمنها القومي وسلامة حدودها، وذلك دون أخذ الإذن من أحد.



وفي هذا السياق قال أردوغان: "لا يمكن للتهديدات بما في ذلك العقوبات، أن تحيدنا عن طريقنا". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر