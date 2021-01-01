الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم ترامب: إيران 'دكتاتورية فاسدة” ولن تحصل على سلاح نووي A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ألقى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صباح الأربعاء، أمام أعضاء الكونغرس خطاب حال الاتحاد، والذي بدأه بتحية الحاضرين وتخصيص تحية للسيدة الأولى ميلانيا ترمب.



وتطرق الرئيس الأميركي إلى عدة قضايا داخلية وبعض القضايا الدولية، وعلى رأسها الجهود الأميركية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، كما تطرق إلى العلاقات مع روسيا وكوريا الشمالية، والمساعي الحالية للوصول إلى سلام في أفغانستان.



وقال ترامب إنه يجب اتخاذ سياسة خارجية تضع أميركا أولاً، مشيراً إلى أنه مستعد للعمل مع أعضاء الكونغرس 'لتحقيق أهدافنا.. وإيجاد نظام للهجرة لضمان مستقبل الأميركيين”.



وقال الرئيس الأميركي: نعمل على جعل المجتمع الأميركي أكثر أمناً، مضيفاً: 'إدارتي حققت ازدهارا غير مسبوق لأميركا والأميركيين”.



وقال الرئيس الأميركي: 'قضينا على برنامج أوباما للتأمين الصحي الذي لا يحظى بشعبية”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتصدر العالم حاليا في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، مضيفاً أن 'الولايات المتحدة تمر بمعجزة اقتصادية لا توقفها سوى الحروب والتحقيقات السخيفة”، في إشارة مباشرة منه إلى التحقيق في شأن التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية.



وقال ترامب إن أميركا ملتزمة بالتصدي للهجرة غير الشرعية والمخدرات، مضيفاً أنه أمر بنشر 3750 جندياً إضافياً على حدود الولايات المتحدة الجنوبية.



واستطرد ترامب: 'نرحب بالمهاجرين القادمين إلينا بالطرق القانونية.. المهاجرون النظاميون مرحب بهم لأنهم يعززون المجتمع الأميركي”.



وبشأن الجدار الحدودي مع المكسيك، قال الرئيس الأميركي: 'سأعمل على بناء جدار عازل على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك”.



وبالتطرق للصين، قال الرئيس الأميركي مخاطباً أعضاء الكونغرس: 'الصين استهدفت الصناعات الأميركية وسرقت حقوق الملكية الفكرية لسنوات”، مضيفاً: 'نعمل من أجل التوصل لاتفاق جديد مع الصين”.



كما تطرق الرئيس الأميركي إلى الجهود المبذولة للقضاء على مرض الإيدز وكذلك سرطان الأطفال، مطالباً الكونغرس بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لدعم الآباء والأمهات في مكافحة السرطان لدى أطفالهم.



كما طالب الرئيس ترامب أعضاء الكونغرس بإصدار تشريع لحظر الإجهاض في المراحل المتقدمة من الحمل.



وعن سياسة الولايات المتحدة الأميركية الخارجية، قال الرئيس ترامب إنه عمل خلال السنتين الماضيتين على إعادة بناء الجيش الأميركي.



وعن انسحاب واشنطن من اتفاقية حظر الأسلحة النووية، قال ترامب: روسيا انتهكت مراراً بنود اتفاقية الصواريخ النووية المتوسطة.



وعن العلاقات مع كوريا الشمالية، قال ترامب إن علاقته جيدة بزعيم كوريا الشمالية وإنه سيلتقيه مجدداً في فيتنام في 27 من شهر فبراير.



وعن فنزويلا، قال ترامب: ندعم السعي إلى الحرية في فنزويلا وندين سياسة مادورو الهمجية.



وعن القدس، قال الرئيس الأميركي: اعترفنا بالعاصمة الحقيقية لإسرائيل وافتتحنا السفارة في القدس.



وأشار إلى أن الدول العظمى لا تخوض حروبا لا نهاية لها.



وعن أفغانستان، قال ترامب” نبحث عن حل سياسي لإنهاء الصراع الطويل والدموي في أفغانستان”. وأضاف: 'إدارتي تُجري محادثات بنّاءة في أفغانستان مع عدد من الجماعات الأفغانيّة، بينها طالبان”.



وبالتطرق للعلاقات مع إيران، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، قال ترامب: إيران 'دكتاتورية فاسدة” ولن تحصل على السلاح النووي، مضيفاً أن واشنطن لن تغلق أعينها عن نظام ينادي بالموت لأميركا.



وأضاف أن أميركا تصدت للنظام الراديكالي الإرهابي في إيران، مشدداً: 'لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي”.



ويعدّ خطاب حالة الاتحاد تقليداً سنوياً في الولايات المتحدة، حيث يستعرض الرئيس أمام مجلسي النواب والشيوخ حالة البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويقدم اقتراحاً لجدول أعمال تشريعي للسنة المقبلة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر