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مسلحان يفجران شاحنة لنقل الغاز في إيران ومقتل شرطي
 
 
 
 
 
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٦ شباط ٢٠١٩
 
قالت وكالة مهر للأنباء إن شرطيا إيرانيا قُتل وأُصيب آخر بجروح بالغة بعد أن فجر مسلحان شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال في شمال غرب إيران اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن الشرطة اقتربت من رجلين في محطة للوقود في بلدة داره جارم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء قبل أن يبدأ في إطلاق النار على الشاحنة.

ونقلت عن الكولونيل سيد علي مير عمادي نائب قائد الشرطة في إقليم لورستان بشمال غرب إيران قوله 'وقع انفجار مروع” أدى إلى تحطم نوافذ في مبان قريبة.

ولم يذكر التقرير أي معلومات عن هوية المهاجمين، أو ما حدث لهما.

وقتل العديد من أفراد قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات وقعت مؤخرا مع متشددين على الحدود الشرقية والغربية لإيران.

وفي سبتمبر/أيلول، هاجم مسلحون عرضا عسكريا في مدينة الأهواز، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم
 
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