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جنبلاط استقبل الخليل وجابر وأبرق إلى رئيس وزراء الهند معزيا وتلقى برقيات جوابية
 
 
 
 
 
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٥ شباط ٢٠١٩
 
استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته بكليمنصو، مساء اليوم، عضوي "كتلة التنمية والتحرير" النائبين أنور الخليل وياسين جابر، بحضور الدكتور منير يحيي. وتناول البحث التطورات السياسية الراهنة.

برقية إلى مودي
من جهة أخرى، أبرق جنبلاط إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، معزيا ب"وفاة الوزير السابق والمناضل الإشتراكي جورج فرنانديز"، وجاء في برقيته: "لقد كان سياسيا وقائدا نقابيا واشتراكيا قديما ومقاتلا من أجل العدالة الاجتماعية في مسيرته السياسية، سواء كبرلماني أو كوزير وكان منحازا لمطالب الشعب وقد عمل بجد لإدخال التغيير في الهند".

برقية من ماكرون
كما تلقى جنبلاط برقية شكر جوابية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردا على البرقية التي كان أرسلها له، "عقب الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مدينة ستراسبورغ في 11 كانون الاول الماضي".


وأكد ماكرون في رسالته أن "فرنسا ستبقى موحدة، ولن تخضع للحقد والظلامية"، شاكرا ل"جنبلاط تضامنه مع الشعب الفرنسي وضحايا الاعتداء".

برقيات جوابية
كذلك، تلقى جنبلاط برقيات جوابية، ردا على رسائل التهنئة بالعام الجديد، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
 
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