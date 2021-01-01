



ان المنطلقات السياسية والاقتصادية والاصلاحية التي اعلن عنها الرئيس سعد الحريري تشكل قاعدة متينة لحماية برنامج الحكومة، هذا ما أكدته كتلة المستقبل النيابية التي عقدت اجتماعها في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري.



الكتلة رأت أن النقاشات الجارية في اجتماعات لجنة البيان الوزاري عكست تعاوناً وتضامناً حكوميين يؤسسان لمرحلة جديدة من العمل المشترك.



كتلة المستقبل جددت دعمها للحكومة ورئيسها، معلنة تبنيها العناوين التي وردت في مشروع البيان الوزاري.



الكتلة أشادت بدور الوزراء الذين سينضمون الى المشاركة في اجتماعاتها، منوهة بالتمثيل المميز للمرأة في مجلس الوزراء ووصول الوزيرة ريا الحسن الى سدة وزارة الداخلية بشكل خاص.