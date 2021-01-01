تحديات الحكومة كبيرة والاستحقاقات التي ينتظرها لبنان أكبر..هو كلام أكد عليه الرئيس تمام سلام بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.



وفي كلمة بعد لقائه المفتي قال سلام: 'أخيرا أتى الفرج وتم تشكيل حكومة جديدة. وبالتالي نتمنى لهذه الحكومة ولرئيسها بالذات الذي تحمل الكثير في هذه الفترة، أن يمضوا في معالجة الأمور وفي إعادة الثقة بالبلد وبمكانة لبنان

فان التضامن الحكومي هو مفتاح نجاح هذه الحكومة في التصدي للكثير من المشكلات التي يعانيها البلد، والتي لن نخرج منها إذا ما تعثرت العلاقة بين الوزراء، وأصبح مجلس الوزراء مكان خلاف، بدل أن يكون مكان اتفاق”.



وأكد سلام أن العنتريات تضعف الحكومة حتى قبل أن تمضي في سبيل أدائها، وفي سبيل القيام بدورها اللازم، متمنيا من المعنيين اتخاذ المواقف التي تحقق مصلحة لبنان