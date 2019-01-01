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الجمعة في ١ اذار ٢٠١٩ ، آخر تحديث :
11:21 م
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إقتصاد
سلامة : بعد تشكيل الحكومة أصبح الدولار معروضا في السوق المحلية لشراء الليرة وسندات اليوروبوندز شهدت ارتفاعا بنسبة 10%
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٥ شباط ٢٠١٩
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، الاوضاع النقدية في البلاد في ضوء التطورات السياسية الاخيرة.
واشار سلامة الى انه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، اصبح الدولار معروضا في السوق المحلية لشراء الليرة اللبنانية، وهذا يعيد تعزيز دور العملة الوطنية في الادخار.
اضاف: 'دوليا، شهدت اسعار سندات اليورو بوندز ارتفاعا ما اعاد الى هذه الاسعار زيادة نسبتها 10% قياسا الى الاسعار التي كانت بلغتها”.
واوضح سلامة انه وضع الرئيس عون في صورة هذه التطورات الايجابية وعمل مصرف لبنا
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