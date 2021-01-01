نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف ان الأزمة في فنزويلا لا يمكن أن تحل من دون إجراء محادثات بين السلطة والمعارضة.



ونقلت الوكالة عن لافروف قوله :"ما زلنا مقتنعين بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو جلوس الحكومة والمعارضة إلى طاولة المفاوضات... وإلا سيحدث نفس أسلوب تغيير النظم الذي نفذه الغرب مرارا".



وانضمت دول أوروبية رئيسية للولايات المتحدة في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا موقتا لفنزويلا حليفة موسكو مما يلقي الضوء على مواجهة عالمية بشأن حكم نيكولاس مادورو الاشتراكي.