الثلثاء في ٥ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث : 12:07 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
مجلس الشيوخ يصوت ضد 'قرار ترامب” في سوريا
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٥ شباط ٢٠١٩
 
أيد مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الجمهوريون تشريعا رمزيا إلى حد كبير يوم الاثنين يختلف مع الرئيس دونالد ترامب، بمعارضة خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات من سوريا وأفغانستان.
وصوت مجلس الشيوخ بموافقة 70 صوتا مقابل معارضة 26 صوتا على تعديل غير ملزم صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، قائلا، إن المجلس يرى أن الجماعات الإسلامية المتشددة في البلدين ما زالت تشكل 'تهديدا خطيرا” على الولايات المتحدة.

وأقر التعديل بإحراز تقدم ضد تنظيمي داعش والقاعدة في سوريا وأفغانستان، لكنه حذر من أن 'الانسحاب السريع” دون بذل جهود فعالة لضمان المكاسب يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تشغله إيران أو روسيا.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٤ شباط ٢٠١٩ - أميركا تدعو لترحيل عناصر داعش في سوريا إلى دولهم »
١ شباط ٢٠١٩ - واشنطن قلقة من تولّي "حزب الله" حقائب وزارية »
١ شباط ٢٠١٩ - واشنطن تعلن أنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية »
٣١ كانون الثاني ٢٠١٩ - كيري: أميركا لن تتحمل ولاية ثانية لترامب »
٢٩ كانون الثاني ٢٠١٩ - أميركا: كل الخيارات متاحة في أزمة فنزويلا »
٢٩ كانون الثاني ٢٠١٩ - إطلاق نار وإصابة 5 ضباط شرطة في هيوستون الأميركية »
٢٨ كانون الثاني ٢٠١٩ - الرئيس التنفيذي السابق لـ "ستاربكس" قد يواجه ترامب في »
٢٧ كانون الثاني ٢٠١٩ - ترامب يتوعد الكونغرس.. ويُهدّد بإغلاق حكومي ثان »