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شدياق مغردة: لا أزمة صامتة بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع
 
 
 
 
 
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٥ شباط ٢٠١٩
 
غردت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، عبر حسابها على 'تويتر”، بالقول: 'خبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، آسف ان اضطر قبل حفلة التسليم والتسلم لحقيبتي الوزارية الى التلهي بتكذيب خبر كتبه صحافي مفترض أنه زميل يتوخى الدقة. لا أزمة صامتة بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع، ودولته لم يتحدث معي مطلقا بخصوص إزدواجية المواقف”.



وتابعت: 'التنسيق كان على أفضل وجه بيني وبين الرئيس الحريري بالأمس. لذا أتمنى على صحيفة الديار والصحافي ابراهيم ناصر الدين 'يروقوا” لأن مع التلفيق والأخبار الكاذبة 'مش ماشي الحال”.
 
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