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الطبش: للمحافظة على المقاصد برسالتها الحقيقية
 
 
 
 
 
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٤ شباط ٢٠١٩
 
استقبلت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي، في مكتبها في وسط بيروت، وفدا من أهالي "مدرسة خديجة الكبرى" التابعة لـ "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت.

واستمعت إلى هواجس الأهالي ومطالبهم، وشددت على "ضرورة المحافظة على الجمعية برسالتها الحقيقية مع تأمين حق التعليم للمتعلمين في شكل هادئ، وبعيدا من أي ضغط او ممارسة، من شأنهما ان يؤثرا عليهم وعلى مستوى التحصيل العلمي".

وذكرت بأن المقاصد "أدت دورا حضاريا واجتماعيا مهما ومتقدما في نشر التربية والتعليم ما أثر إيجابا في المجتمع البيروتي"، مشيرة الى أننا "كمقاصديين لطالما رددنا مقولة: (للمقاصد رب يحميها)، فندعو الله ان يحمي الجمعية وطلابها من اي شر يتربص بهما".
 
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