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بعد انقضاء المهلة.. 4 دول أوروبية تعترف برئيس فنزويلا المؤقت
 
 
 
 
 
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٤ شباط ٢٠١٩
 
أعلنت بريطانيا وإسبانيا وفرنسا والسويد، الاثنين، اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية،خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد.
وجاءت مواقف الدول الأوروبية بعدما رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة انتهت ليل الأحد كانت حددتها دول أوروبية من أجل الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا.

وقال مادورو، في مقابلة تلفزيونية، إنه لن يرضخ في مواجهة ضغوط” من يطالبون برحيله ويؤيدون رئيس البرلمان المعارض غوايدو.

ويوم الأحد، انضمّت النمسا إلى ست دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا والبرتغال كانت أمهلت مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيسا.

وتساءل مادورو في المقابلة التي أجريت معه في كاراكاس 'لمَ يحق للاتحاد الأوروبي أن يقول لبلد أجرى انتخابات إن عليه إعادة الانتخابات الرئاسية لأن حلفاءه اليمينيين لم يفوزوا؟”.

وتساءل مادورو في المقابلة التي أجريت معه في كراكاس 'لمَ يحق للاتحاد الأوروبي أن يقول لبلد أجرى انتخابات إن عليه إعادة الانتخابات الرئاسية لأن حلفاءه اليمينيين لم يفوزوا؟
 
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