- رأى عضو قيادة "قوى 14 آذار" الياس الزغبي في تصريح، أن "تراكم الأخطاء وسوء الأداء خلال تجاذبات تشكيل الحكومة، أورث ما بدأ يعتري العلاقات بين مكوناتها من تنافر وتصادم".



وقال: "إن خطاب الاستعلاء والانتصار الذي أعقب التشكيل ضاعف حال الاحتقان وحرك شياطين الصراعات النائمة، وسمم انطلاقة الحكومة وجعلها محكومة بتوازن مكسور ينعكس أولا على البيان الوزاري ثم على القرارات".



أضاف: "إن العلاج الوحيد لوقف تفاقم الخلل يكمن في استعادة وحدة القوى السيادية الثلاث داخل الحكومة على الأساس الأول لقيام الدولة، أي السيادة، لأن كل التحالفات الأخرى القائمة على المصالح والمكاسب في السلطة معرضة للاهتزاز والسقوط، ولا يدوم إلا حلف المبادئ والأولويات".