الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار قاطيشا: لا أحد يُمكنه أن يسيطر على لبنان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا أن "لا احد يمكنه أن يسيطر على لبنان، لا إيران ولا حزب الله ولا السعودية ولا أي دولة في العالم وهذا صعب لبنان لا يمكن إبتلاعه من قبل أي فريق". وقال: "هناك عدة فرقاء ممثلين بالحكومة وعندهم إتجاهات لكن لا أحد يمكنه أن يأخذ الحكومة بالإتجاه الذي يريده لأن هذه تركيبة لبنان. نتنياهو يعمل وفق مصلحته ربما يتوجه للرأي العام الداخلي، كل دولة في العالم مثلا إيران تستجلب الأخطار من الخارج من أجل أن تحكم الداخل".



وعن الحكومة، قال في حديث إذاعي: "لا احد راضيا وكل الذين شكلوها رأوا أنه كان يجب أن تكون حصته أكبر. نحن رضينا وما يهمنا بالدرجة الأولى أن تتشكل الحكومة وعندما قالوا المطلوب أن نضحي، قدمنا التضحية من أجل ولادة الحكومة، ونحن مسرورون لأنه أصبح في لبنان حكومة".



وأعلن أنه إذا تضمن البيان الوزاري موقفا كالاعتراف بالنظام السوري فالقوات "لن توافق على ذلك وسوف تتحفظ لأن وضع الدولة السورية اليوم غير معروف أكان روسيا أو إيرانيا أو تركيا". وقال: "من يريد أن يركض إلى التطبيع مع النظام السوري فهذا النظام لم يطبع بعد مع شعبه فكيف سأقوم بالتطبيع معه".



وتابع: "وزير الخارجية طالب بإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية خلافا للرأي العام اللبناني. وإذا أرادوا أن يجعلوا منها قضية نحن بالمواجهة ونعد إلى سياسة النأي بالنفس في البيان الوزاري وهذا ما نحتاجه فعلا ويجب أن تكون هذه إستراتيجية لبنان الدائمة في الخلافات العربية لأنه لا يمكننا العيش داخلها. كل العرب أحباؤنا لكن لا بد من حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية".



وعن المشكلة الأخيرة بين النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحكومة، قال: "لا يمكن العيش من دون دولة تحسم الأمور وإذا لم تتبن الدولة الملفات سنصبح قبائل متناحرة".



أمّا الأزمة الإقتصادية ومدى نجاح الحكومة بالنهوض من هذه الأزمة بعد دعم المجتمع الدولي، فقال قاطيشا: "إن المجتمع الدولي والعربي سيكون بالمرصاد لأن هذا المجتمع أعطاها 11 مليار ونيف من الدولارات وسيراقب كيف ستنفق الحكومة هذا الدعم وكيف ستقوم بالإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي. وإذا لم تقم بها الحكومة فالأموال ستذهب. المطلوب من الحكومة إنقاذ لبنان ويجب أن تبدأ بمحاربة الفساد لجهة منع التزوير".

أضاف: "على الدولة أن تضع يدها على كل الملفات وتحارب الفساد، و"القوات اللبنانية" ستكون رأس حربة في هذا المجال".



ورأى من جهة أخرى، أن "الولايات المتحدة مستمرة في دعم لبنان لأن القضايا الداخلية لا تهمها". ولفت الى أنها "لا تتدخل في الحكومة اللبنانية لأنه يهمها أن يكون لبنان بلدا مستقرا مثل كل بلدان العالم وإن أي بلد يتفجر تتأثر به الدول المحيطة به والولايات المتحدة بحكم مسؤوليتها تتدخل لحل الأزمات بطريقة سلمية وسوف تستمر بدعمها للحكومة اللبنانية".



وختم في موضوع زيارة البابا فرنسيس للإمارات العربية المتحدة، فقال: "هي محطة تاريخية بالمسار الإنساني والشيخ خليفة إستقبل القمة الإسلامية - المسيحية وهي قمة الإنفتاح وبداية مرحلة جديدة من التسامح والإنفتاح ولا خلاف بين الأديان. هي محطة مهمة وتاريخية وكلنا يجب أن نشكر الشيخ خليفة لأنه قام بهذه الخطوة الأولى لمشروع إنساني لتلاقي الحضارات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر