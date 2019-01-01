الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد معدل التضخم في تركيا يسجل ارتفاعاً محدوداً A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة 1،06 بالمئة في كانون الثاني مقارنة بكانون الأول بعد تباطؤ استمر لشهرين، ليصبح معدله السنوي 20،35 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب ما أظهرت احصاءات رسمية الاثنين.



وأفاد مكتب الاحصاءات التركي أنه تم تسجيل الزيادة الشهرية الأعلى في معدلات التضخم المرتبطة بأسعار الأغذية لتبلغ 6،43 بالمئة.



وشهدت تركيا خلال الأشهر الأخيرة زيادة كبيرة في معدلات التضخم التي بلغت أعلى نسبة في تشرين الأول عند أكثر من 25 بالمئة.



وخفض البنك المركزي التركي توقعاته بشأن معدلات التضخم الأسبوع الماضي.



ورجح أن يبلغ معدل التضخم خلال 12 شهرا 14،6 بالمئة بحلول نهاية 2019، وهو أقل من التقديرات التي أصدرها في تشرين الأول وتحدثت عن معدل قدره 15،2 بالمئة.



وتم خفض التوقعات بشأن التضخم للعام 2020 إلى 8،2 بالمئة مقارنة بـ9،3 بالمئة بينما أفاد المصرف المركزي أنه يأمل بأن يستقر ارتفاع الأسعار عند نحو خمسة بالمئة على الأمد المتوسط.



وتوقع الخبير في مجال الأسواق الناشئة في مركز "كابيتال ايكونوميكس" في لندن جيسون توفي أن ينخفض معدل التضخم في تركيا خلال الأشهر المقبلة.



وأوضح "بالنظر إلى المستقبل، فمن الثابت أن التضخم (في أسعار) الأغذية موقت ونتوقع أن ينخفض معدل التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة".



لكنه أشار إلى أن تقرير المصرف المركزي الأخير عن التضخم تبنى نبرة أكثر تشددا نسبيا مما كان متوقعا.



وقال "نتيجة ذلك، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية لن تخفض معدلات الفائدة قبل منتصف العام عندما يرجح أن يتراجع التضخم بشكل كبير" لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر