الاثنين في ٤ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث : 01:04 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الكرملين يندّد بالتدخل الأوروبي في فنزويلا
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٤ شباط ٢٠١٩
 
ندد الكرملين بـ"تدخل" أوروبي في شؤون فنزويلا، بعد اعتراف عدة دول أوروبية بالمعارض خوان غوايدو رئيساً لهذا البلد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نعتبر محاولات منح السلطة المغتصبة شرعيةً بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢ شباط ٢٠١٩ - بوتين يعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الصواريخ ردًا »
٢٣ كانون الثاني ٢٠١٩ - موسكو ترد على واشنطن.. وتكشف صاروخها الجديد للعالم »
٢٣ كانون الثاني ٢٠١٩ - روسيا: الوضع في إدلب يتدهور سريعا »
٢٢ كانون الثاني ٢٠١٩ - هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد محاولة اختطافها.. فما »
١٧ كانون الثاني ٢٠١٩ - الكرملين يعلق على اتهام ترامب بالعمالة لروسيا »
١٣ كانون الثاني ٢٠١٩ - ترامب يخفي تفاصيل محادثاته مع بوتين! »
١٣ كانون الثاني ٢٠١٩ - سيناتور روسي: تغريدة ترامب موجهة لمعارضيه وليس لروسيا »
١٢ كانون الثاني ٢٠١٩ - هل يسمح للجيش الروسي بإسقاط طائرات الركاب؟ »