غرد النائب سامي الجميل عبر حسابه على 'تويتر” بالقول: 'نقدر ونرحب بزيارة قداسة البابا فرنسيس الى دولة الامارات في هذا الوقت الذي يحتاج فيه العالم العربي الى الحوار والانفتاح وندعوه الى زيارة لبنان، الأرض المقدسة ورمز التعددية!



وقد ارفق التغريدة بهاشتاغ #بابا_السلام.