العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
الكرملين يندّد بالتدخل الأوروبي في فنزويلا
الزغبي: لا يدوم إلا حلف المبادئ والأولويات
جمالي: لن نتوقف "عند أول انتقاد ولا غاية مادية لنا
قاطيشا: لا أحد يُمكنه أن يسيطر على لبنان
معدل التضخم في تركيا يسجل ارتفاعاً محدوداً
عملية عسكرية فرنسية تشادية الأحد ضد رتل مسلح في شمال تشاد قادم من ليبيا
ابو فاعور يرد على باسيل: عليه ان يوقف الهرطقة وان يخفف "المونة عالبلد"
الجبير: نتطلع لانسحاب القوات الخارجية من سوريا
معوض: البابا في الإمارات لحظة مفصلية في عالمنا العربي
جعجع: زيارة البابا فرنسيس الى الامارات أظهرت الوجه الحقيقي للاسلام
منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان
حاصباني: بانتظارنا اجتماعات مكثّفة لمتابعة مقررات سيدر
سامي الجميل مغردا: ندعو البابا فرنسيس الى زيارة لبنان الأرض المقدسة ورمز التعددية
مصر تحبط تهريب 26 قطعة أثرية
كندا تعلن تأييدها التام لغوايدو
الحريري: من يقف في وجهي عليه أن يتنحى
باسيل: في لبنان لا احد يستطيع السيطرة على احد او الغاء احد
النائب جعجع: الإمارات نموذجاً للتعايش وتلاقي الأديان
أوروبا لإيران: “معاهدة غسل الأموال” مقابل إنقاذكم ماليا
نيسان تعقد اجتماعا لمجلس إدارتها غدا لتعيين خلف لكارلوس غصن
لـ”أول مرة بالتاريخ”.. البابا فرنسيس وشيخ الأزهر في بيت واحد
ضبط مواد غذائية في البقاع لعدم صلاحيتها وإستيفائها الشروط الصحية
الراعي من أبوظبي: الأديان لا تصنع الحروب بل أتباعها يصنعونها
ابو فاعور في احتفال التسليم والتسلم في وزارة الصناعة: الدلع على الدولة غير مسموح
الرئيس عون: لا تقولوا مبروك بل الحمدالله على السلامة
البعريني: التعاون الحكومي فيه خدمة للبنان عموماً وعكار خصوصاً
محمد صلاح بطل رواية
جعجع: نتفشى كبقعة الزيت لنكون تجربة صالحة
جمالي اشادت بتعيين الحسن وزيرة للداخلية
الحريري: مجلس الوزراء سيكون متضامنا والبيان سيشبه سابقه مع إضافة إصلاحات سيدر
الاثنين في ٤ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث :
01:04 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
عملية عسكرية فرنسية تشادية الأحد ضد رتل مسلح في شمال تشاد قادم من ليبيا
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
٤ شباط ٢٠١٩
أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن طائرات فرنسية من طراز ميراج 2000 شنّت الأحد ضربات في شمال تشاد دعماً للجيش التشادي، لتوقيف رتل من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة وقادم من ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان إن "هذا التدخل استجابة لطلب السلطات التشادية، أتاح عرقلة هذا التقدم العدائي وتفريق الرتل" الذي كان "يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية".
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
٤ شباط ٢٠١٩
- كندا تعلن تأييدها التام لغوايدو
»
٤ شباط ٢٠١٩
- أوروبا لإيران: 'معاهدة غسل الأموال” مقابل إنقاذكم
»
٢ شباط ٢٠١٩
- المحكمة الجنائية الدولية تفرج عن الرئيس السابق لساحل
»
٢ شباط ٢٠١٩
- إيران تكشف عن صاروخ كروز طويل المدى
»
٢ شباط ٢٠١٩
- قتلى وجرحى بهجوم على قاعدة لقوات الباسيج في إيران
»
١ شباط ٢٠١٩
- 60 قتيلا في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا
»
١ شباط ٢٠١٩
- محكمة تؤكد ضلوع نظام الأسد باغتيال صحافية أميركية
»
١ شباط ٢٠١٩
- الحلف الأطلسي يدعم انسحاب أميركا من معاهدة الحد من
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا