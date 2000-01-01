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عملية عسكرية فرنسية تشادية الأحد ضد رتل مسلح في شمال تشاد قادم من ليبيا
 
 
 
 
 
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٤ شباط ٢٠١٩
 
أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن طائرات فرنسية من طراز ميراج 2000 شنّت الأحد ضربات في شمال تشاد دعماً للجيش التشادي، لتوقيف رتل من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة وقادم من ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان إن "هذا التدخل استجابة لطلب السلطات التشادية، أتاح عرقلة هذا التقدم العدائي وتفريق الرتل" الذي كان "يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية".
 
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