قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور بعد تسلمه وزارة الصناعة من الوزير حسين الحاج حسن: "اننا لسنا من اصحاب الردات الذين يؤمنون بأن التاريخ يبدأ عندهم ، الحكم استمرارية."

وتابع ابو فاعول: "لسنا عاجزين عما قامت به بعض الدول بتحقيق معجزتها الصناعية والموضوع يتطلب القرار السياسي"، وقال: "تحية وفي سياق متصل رد ابو فاعور على باسيل بالقول "عليه ان يوقف الهرطقة وان يخفف "المونة عالبلد".

واضاف :"تصرفنا بإيجابية في الجلسة الوزارية الاولى ووجهتنا ان نكون على اعلى قدر من الايجابية ولكن هذا الامر يجب ان ينطبق على الآخرين"، مشيراً الى ان "هذه المرة الاولى التي لم يوزع علينا وثيقة اتفاق الطائف في اول جلسة لمجلس الوزراء"