رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان زيارة قداسة البابا فرنسيس الثاني الى دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة تاريخية بكل ما للكلمة من معنى، معتبرا أن هذه الزيارة اظهرت الوجه الحقيقي للاسلام بعدما تم تشويهه من قبل جماعات مختلفة ذهب البعض منها في الإجرام إلى حد لم يبلغه أحد قبلها في التاريخ.



واعتبر أن المشهد الذي رأوه البارحة في الإمارات يعطي فكرة واضحة عما سيكون عليه المستقبل في الشرق الأوسط.



ووجه جعجع تحية كبيرة للقيادة الإماراتية على هذه الخطوة الشجاعة والمتقدمة "والتي ستدفع بالكثيرين إلى الحذو حذوها لأنه بهذه الطريقة يحضر العرب فعلا لربح المستقبل وإعادة أمجاد الماضي