الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار البعريني: التعاون الحكومي فيه خدمة للبنان عموماً وعكار خصوصاً A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لبى عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني دعوة الغداء التي أقامها رئيس بلدية بيت يونس السابق الحاج فوزي محمود،على شرف البعريني ونقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد في منزله في بيت يونس عكار.



وذلك في حضور مستشار الرئيس سعد الحريري في شؤون عكار الأستاذ خالد الزعبي، وليد المصطفى ممثلاً المنسق العام لتيار المستقبل في عكار الأستاذ خالد طه، الشيخ خالد إسماعيل ممثلاً المفتي الشيخ زيد بكار زكريا ، رئيس المجلس الاعلى للدفاع اللواء سعد الله حمد،النقيب طارق حمود ممثلاً رئيس فرع مخابرات الشمال في الجيش اللبناني العميد كرم مراد، آمر فصيلة مشمش الرائد يوسف الدكوير، الأستاذ احمد الرفاعي ممثلاً رئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا حاماتي، رئيس إتحاد جرد القيطع عبد الإله زكريا، ،مدير مستشفى الحبتور في عكار ربيع الصمد، مدير المستشفى الحكومي في عكار الدكتور محمد خضرين،رئيس تجمع المخاتير في عكار مختار فنيدق علي حمد الكك، وفاعليات عكارية نقابية وتربوية وثقافية واجتماعية وإعلامية ومخاتير،ورؤساء جمعيات ونوادي وناشطين .



محمود



بدايةً كلمة ترحيبية لرئيس بلدية بيت يونس السابق الحاج فوزي محمود قائلاً: اهلاً وسهلاً بكم في داركم، في هذه اللحظات العطرة جئنا نتشرف بالحريصين على لبنان الحبيب الذي نحيا على تنشق هوائه بالأمن والأمان ، رجالٌ سهروا حتى ننام، وضحوا بدمائهم حتى نعيش نحن بسلام، بالعدل والمساوة التي نشرها من هم أهلٌ لها فكانوا نصيراً للضعفاء والمساكين، بالتربية والعلم التي أضاءت دربنا فأخرجتنا من ظلمات الجهل الى أبواب المعرفة، برجالٍ نذروا أنفسهم لخدمة الفقير والسهر على مصالحه.



وتابع محمود : جئنا اليوم لتكريم من عمل بصدقٍ، فإذا تحدثنا عن نصرة ومساعدة الفقير ،لايخطر على بالنا للوهلة الأولى الاّ نصير الضعفاء النائب الحاج وليد البعريني، وينعم هذا الأمر بوجود العدل ونصرة المظلوم والدفاع عن حقوق الناس مع نصير الضعفاء وحامل قضايا الناس والحريص على المؤسسات النقيب محمد المراد.



البعريني



ثم ألقى النائب الحاج وليد البعريني كلمةً استهلها بتوجيه الشكر للرئيس محمود على إستضافته وتكريمه لشخصياتٍ هي في الأساس مكرّمةً بأخلاقها وعملها وتضحياتها، طالباً من الله ان يحفظهم من كل شر.



كما هنأ البعريني بولادة الحكومة التي كنا جميعاً في إنتظارها، وفي تعليقٍ حول عدم حصول عكار على آية وزير، شدد البعريني على أن عكار في قلب الرئيس الحريري، وهو لن يوفر جهداً لحصول عكار على حقوقها .



وختم البعريني متمنياً من الحكومة العتيدة بكل وزرائها، التعاون لكل مافيه خيرٌ لخدمة أهلنا في لبنان عموماً وعكار خصوصاً.



المراد



ثم ألقى نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد كلمةً استهلها بتوجيه الشكر الى صاحب الدار سيد المناسبات الحاج فوزي محمود الذي دائماً ما يجمع ولا يُفرق.



وتابع المراد: نلتقي اليوم في مناسبةٍ جامعة من أهلٍ وإخوةٍ وأحباء على الخير ،ونقول أننا اليوم بعد أن شدّ الخناق وتوترت الأعصاب على فترةٍ طويلةٍ عاشها لبنان،حيث كانت هناك تحديات كبيرةٌ جداً، ولبنان كان واقفاً على شفير الهاوية،هناك جهودٌ بُذلت أمام هذه التحديات، والذي أدارها بحكمةٍ عالية وصبرٍ كبير، دولة الرئيس سعد الحريري،فلم يترك فرصةً ولا جهداً ولا مناسبةً ولا محاولةً الاّ وفعل، من باب الحرص على هذا الوطن، وعلى استقراره وأمنه.



وأردف المراد: هناك الكثير من التعاون قد حصل، ليًنجز هذا الإنجاز الكبير، فشُكلت الحكومة ووُلدت ، وهنا تأتي الحكومة على تحدٍ ثان، ونحن على ثقةٍ أن دولة الرئيس الحريري وفخامة الرئيس عون وجميع القوى الساسية والبرلمانية حريصةٌ على إنقاذ لبنان مما يعيشه ، فالمواطن لن يتستطيع بعد الآن أن يصبر على واقعه وحاله .



وتابع المراد قائلاً: نأمل ان تكون هذه الحكومة على قدر هذا التحدي، فإذا ماتضامنت وتعاونت فيما بينها، ستخطي الخطوات المناسبة لحلّ كمٍّ كبيرٍ من الأزمات وواقعٍ سلبي نعيشه، فمباركٌ لهذه الحكومة، ومباركٌ إن شاء الله لخطواتها اللاحقة، عسى ان تاتي الى عكار لتُنصف هذه المنطقة، وأن يكون قرارها عادلاً إنماءً وتنميةً وإنصافاً، وهكذا هو ضمير الرئيس الحريري الذي احب عكار، وننتظر منه ان يُنصفها من خلال فريق عملٍ يستطيع تادية مايجب تاديته لهذه المنطقة.



وختم النقيب المراد: لقد مرّ أكثر من شهرين على إنتخابنا كنقيبٍ للمحامين في طرابلس والشمال، والحمد لله الخطى تسير بشكل جيد، وهناك خطط عملٍ ليس فقط من اجل المحامين ومؤسسة نقابة المحامين، انما للنقابة دورٌ من أجل الإنسان، والدفاع عن الفقير والوقوف الى جانب المظلوم،هذه هي صورة نقابة المحامين التي نريد أن نراها ، ونريد أن نجعلها في مقدمة المؤسسات لتأخذ الموقف الوطني الدستوري الصحيح للمحافظة على مؤسساتنا الدستورية، نحن نتطلع ومجلس النقابة بإذن الله خلال ماتبقى من ولايتنا ان نُحدث نقلةً نوعية في هذه المؤسسة التي دائماً مايعلو صوتها بالحق والدفاع عن الحق والدفاع عن الإنسان، ايً كان هذا الإنسان.



وفي الختام تم تقديم دروع تكريمية لكلٌ من النقيب محمد المراد، والحاج وليد البعريني ، والعميد كرم المراد، ونهلا حاماتي، والرائد يوسف الدكوير. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر