السبت في ٢ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث : 05:12 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
جمالي اشادت بتعيين الحسن وزيرة للداخلية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢ شباط ٢٠١٩
 
أشادت النائب ديما جمالي، في بيان، بتعيين الوزيرة ريا الحسن وزارة للداخلية والبلديات، لما تملك من كفاءة وخبرة تمكنها من تحمل تلك المسؤولية، سيما أنها المرة الأولى التي تتبوأ فيها امرأة هذا المنصب.

وتقدمت جمالي بأحر التهاني لأبناء الفيحاء لتولي الحسن هذا المنصب الرفيع، متمنية لها النجاح والتوفيق.

كما شددت جمالي على "الدور الهام للرئيس سعد الحريري في تمكين المرأة من لعب دورها في الحياة السياسية اللبنانية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢ شباط ٢٠١٩ - جعجع: نتفشى كبقعة الزيت لنكون تجربة صالحة »
٢ شباط ٢٠١٩ - حوري: لا نية لدى أحد بتعقيد البيان الوزاري »
٢ شباط ٢٠١٩ - الحجار خلال ورشة تنظيمية: تأليف الحكومة تم بفعل إصرار »
١ شباط ٢٠١٩ - ريا الحسن تكتب تاريخا جديدا لوزراء داخلية العالم »
١ شباط ٢٠١٩ - محمد سليمان: لن نفقد الأمل في البحث عن حلول وتحسين »
١ شباط ٢٠١٩ - بهية الحريري مكرمة بالميدالية الدولية للتميز في »
١ شباط ٢٠١٩ - مؤسسة مي شدياق: نفتخر بتوزيرها وهي تعد بتنفيذ »
١ شباط ٢٠١٩ - شهيب يبدأ عمله الحكومي من حادثة مدرسة الشانفيل »