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السبت في ٢ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث :
05:12 م
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جمالي اشادت بتعيين الحسن وزيرة للداخلية
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٢ شباط ٢٠١٩
أشادت النائب ديما جمالي، في بيان، بتعيين الوزيرة ريا الحسن وزارة للداخلية والبلديات، لما تملك من كفاءة وخبرة تمكنها من تحمل تلك المسؤولية، سيما أنها المرة الأولى التي تتبوأ فيها امرأة هذا المنصب.
وتقدمت جمالي بأحر التهاني لأبناء الفيحاء لتولي الحسن هذا المنصب الرفيع، متمنية لها النجاح والتوفيق.
كما شددت جمالي على "الدور الهام للرئيس سعد الحريري في تمكين المرأة من لعب دورها في الحياة السياسية اللبنانية
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