الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحجار خلال ورشة تنظيمية: تأليف الحكومة تم بفعل إصرار رئيسها وثباته A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نظمت منسقية جبل لبنان الجنوبي في تيار المستقبل "ورشة تنظيمية" حضرها النائب محمد الحجار، عضوا المكتب السياسي محمد الكجك ورفعت سعد، اعضاء مكتب ومجلس المنسقية ومنظمين في التيار.

بعد النشيد الوطني، القى منسق عام جبل لبنان الجنوبي في التيار وليد سرحال كلمة ترحيبية، وقال ان هذه الورشة التنظيمية هي لشرح آلية عمل الهيئات التنظيمية داخل التيار، مباركاً لجميع اللبنانيين تشكيل الحكومة العتيدة، مؤكدا ان الرئيس سعد الحريري صمد بوجه كل الالغام والعراقيل التي وضعت امامه، فكان لهم بالمرصاد، مشدداً على "اننا كنا ولا زلنا وسنبقى مع الرئيس سعد الحريري في كل ما قام ويقوم به".

الحجار

ثم تحدث النائب محمد الحجار عن الوضع الداخلي والتنظيمي لتيار المستقبل وآلية عمله. وتطرق الى مسألة تأليف الحكومة فاعتبر ان تأليفها تم بفعل إصرار وثبات رئيسها على تذليل العقبات وتدوير الزوايا تحت سقف الدستور. ولفت الحجار الى انه بتأليف الحكومة سيكون هناك عودة لانتظام عمل المؤسسات واستعادة دور الدولة. واكد ان هذه الحكومة التي تجمع فيما تجمع ستنال الثقة عل اساس بيانها الوزاري الذي لن يختلف بتقديري كثيرا عن بيان حكومة إستعادة الثقة مضاف الى بنوده مؤتمر سيدر الذي يعوّل عليه لتحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب المتعلم والتقني.

وشدد على ان رئيس الحكومة سعد الحريري مصر على محاربة الفساد وتطوير الإدارة العامة وإجراء إصلاحات إلتزمنا بها تجاه المجتمع الدولي بدونها لن يكون هناك تنفيذ لأية مشاريع.

ورش تنظيمية

ثم قدمت مجموعة من الورش التنظيمية شرح من خلالها المسؤول التنظيمية حسن دمج النظام الداخلي للتيار واهميته والاحكام العامة، كما قدم مسؤول النشاطات ايهاب عمار شرحاً حول الية العمل في النشاطات، والمسؤول عن الانتساب احمد الجنون الذي تحدث عن آلية الانتساب الى تيار المستقبل.

وفي ختام الورشة القت امنية السر آمنة الحاج التوصيات الناتجة عن الورشة التنظيمية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر