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بوتين يعلن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الصواريخ ردًا على انسحاب واشنطن
 
 
 
 
 
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٢ شباط ٢٠١٩
 
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى ردًا على انسحاب الولايات المتحدة منها قبل يوم.

وقال بوتين إن "الولايات المتحدة أعلنت تعليق مشاركتها في الاتفاق وسنعلق نحن كذلك مشاركتنا" في إشارة إلى المعاهدة الموقعة في 1987.
 
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