الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم واشنطن قلقة من تولّي "حزب الله" حقائب وزارية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن نائب الناطق بإسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت بلادينو أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان لبنان عن تشكيل الحكومة الجديدة ، وتتقدم بالتهنئة في هذه المناسبة التاريخية الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. إننا إذ نشيد بالقادة اللبنانيين لعملهم معا من اجل التغلب على العقبات السياسية التي أطالت أمد عملية التأليف، نتطلع إلى التعاون مع الحكومة الجديدة لتعزيز علاقتنا الثنائية. وفي هذا السياق فإن وزير الخارجية الاميركي يتطلع الى زيارة لبنان.

وقال، في بيان، "إننا نشعر بالقلق لكون حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، سوف يستمر في تولي مناصب وزارية وقد أجيز له بتسمية وزير الصحة العامة. إننا ندعو الحكومة الجديدة الى ضمان ان لا توفر موارد هذه الوزارات وخدماتها دعما لحزب الله".

وأمل في "ان يعمل جميع الأطراف في الحكومة الجديدة على الحفاظ على التزامات لبنان الدولية، وسياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية، بما في ذلك تلك الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1559 و1701".

كما رحب بالبيانات الأخيرة للقادة اللبنانيين الذين أكّدوا الالتزام قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونثمِّن جهودهم الأخيرة لتجنب تصعيد التوترات على طول الخط الأزرق. نحن نأمل أن تقوم حكومة لبنان الجديدة بتدابيرعاجلة لتنفيذ إجراءات جادة وضرورية من اجل تحسين الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان.

وأكد أن الولايات المتحدة تعيد تأكيد دعمها القوي لأمن لبنان واستقراره وسيادته، وسوف تواصل الوقوف إلى جانب حكومة لبنان والشعب اللبناني فيما هم يعملون على بناء مستقبل مستقر ومزدهر. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر