أشار عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد سليمان، في تصريح، إلى أنه "تعقيبا على خبر وفاة ثلاثة شباب اختناقا، لايزال الشباب العكاري يموت بحثا عن لقمة عيش كريمة له ولعائلته وأهله ولاتزال معاناة المواطن مستمرة في التعليم والعمل والطبابة"، مؤكدا "أننا لن نفقد الأمل في البحث عن حلول وتحسين منطقتنا وكلنا ثقة بأن تكون الحكومة الجديدة حكومة عمل كما قال الرئيس الحريري وأن يكون العمل متوازيا لكل المناطق وخصوصا منطقتنا عكار".



وختم سليمان: "أعزي أهلي في وادي خالد وأهلنا في فنيدق ونسأل الله أن يصبرهم على مصابهم وان يرحم الشباب"