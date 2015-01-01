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إيران تكشف عن صاروخ كروز طويل المدى
 
 
 
 
 
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٢ شباط ٢٠١٩
 
ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران كشفت عن صاروخ كروز جديد يصل مداه إلى 1300 كيلومتر، وذلك مع استعراض طهران لإنجازاتها خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في عام 1979.

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أثناء مراسم الإعلان عن الصاروخ بمدى يتجاوز 1300 كيلومتر: "لا يحتاج هذا الصاروخ الكروز إلا لوقت قصير جدا للاستعداد، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض".

وأضاف:" ان الصاروخ الجديد هويزة صاروخ أرض/أرض ينتمي لفئة سومار من صواريخ كروز التي كُشف النقاب عنها في عام 2015."
 
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