أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 5 آخرين في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج، جنوب شرقي إيران.

ووصف التلفزيون الرسمي الهجوم على قوات الباسيج بـ”الإرهابي”، مشيرا إلى أنه وقع في مدينة 'نيك شهر” في محافظة سيستان بلوشستان. ولم تتضح تفاصيل الهجوم على القاعدة شبه العسكرية حتى الآن.



كذلك ذكرت وسائل إعلام إيرانية ان جيش العدل أعلن مسؤوليته عن الهجوم على موقع الباسيج.



ويشهد إقليم بلوشستان، منذ مدة، اضطرابات بسبب عصابات تهريب المخدرات ومسلحين. ويبلغ عدد قوات الباسيج 90 ألفا، وتقول السلطات الإيرانية إن عددها مع قوات الاحتياط يصل إلى نحو مليون مقاتل.



وبرزت قوات الباسيج بقوة في التصدي لمظاهرات المعارضة، كما أنها تشكل خط الدفاع الأول عن النظام على مدى سنوات.