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هي احتفالية شكر لسيدة اعطت خلال مسيرتها الطويلة كل جهدها للوقوف إلى جانب الوطن والمواطن.. جهود استحقت بها النائب بهية الحريري الميدالية الدولية للتميز في القيادة والمساهمات في التعليم الدولي.



مناسبة احتفلت بها بلدية صيدا، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تكريما لرئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري تحت شعار 'مع صيدا .. اربعون عاما من الوفاء”.



الإحتفال الذي أقيم في الرميلة، تخلله كلمة من القلب، من الرئيس الحريري إلى عمته. كلمة أدمعت معها عيناها، وهي تنظر بفخر إلى ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال: 'بهية امرأة عظيمة عملت من دون أن تمنن أحدا”.



وأضاف رئيس الحكومة: 'نحن عائلة صغيرة في البلد لكن مفعولنا كبير”.



الحريري بدورها شكرت كل من شارك وساهم في هذا التكريم.



أما رئيس بلدية صيدا محمد السعودي فتحدث عن كل الدعم الذي قدمته الحريري لبلدية المدينة.



وخلال الإحتفال قدم الرئيس الحريري والسعودي درعا تكريمية للنائب الحريري، سبقه عرض لعدد من الأفلام الوثائقية عن مسيرة المحتفى بها. كما كانت شهادة لأحد خريجي مؤسسة الحريري. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر