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60 قتيلا في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا
 
 
 
 
 
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١ شباط ٢٠١٩
 
أعلنت منظمة العفو الدولية الجمعة أن جماعة بوكو حرام الاسلامية قتلت 60 مدنيا على الاقل في هجوم على مدينة ران في شمال شرق نيجيريا في وقت سابق هذا الاسبوع.


وقال مدير المنظمة في نيجيريا اوساي اوجيغو إن "60 شخصا على الاقل" قتلوا فيما أظهرت صور ملتقطة بالاقمار الاصطناعية "عمليات حرق بكثافة" لبنى يستخدمها النازحون
 
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