رحّب الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل الحكومة في لبنان، مُذكّراً بأنّ "فرنسا وقفت في الأشهر الأخيرة إلى جانب الشّعب اللبناني وقادته من أجل تهيئة ظروف التأليف".



وأوضح بيان صادر عن الإليزيه أنّ "الرّئيس إيمانويل ماكرون يؤكّد مجدّداً التزامه سيادة لبنان واستقراره وأمنه ويؤكّد أهمّية سياسة النأي بالنفس ومكافحة الإرهاب".