تابع وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة الجديدة أكرم شهيب الحادث الذي جرى في مدرسة الشانفيل -ديك المحدي، وأوفد رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر الى المدرسة للاطلاع على الموضوع.



وتبين سقوط بعض البلاط عن حائط احد الصفوف المتوسطة نتجت منه اصابات طفيفة لسبعة تلاميذ تمت معالجتها من الصليب الاحمر اللبناني. وتابعت المدرسة الموضوع مع التلاميذ في مستشفى سرحال وأجري اللازم بهذا الخصوص، وقد واكب التلاميذ مدير المدرسة ادوارد جبر.



وشدد شهيب على ضرورة اجراء الصيانة الدورية للابنية المدرسية تفاديا لحصول حالات مماثلة، داعيا إلى "تأمين المؤسسات التربوية منعا لأي طارىء