أعلن حلف شمال الأطلسي الجمعة تأييده الكامل لقرار الولايات المتحدة تعليق التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسط المدى المبرمة مع موسكو، معتبرا أن روسيا انتهكت هذا الاتفاق.



وقال الحلف في بيان إن "الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة ردا على مخاطر كبيرة على الأمن الأوروبي الأطلسي يشكلها قيام روسيا باختبارات سرية وبإنتاج ونشر منظومة إطلاق الصواريخ العابرة "9ام729".



وأضاف أن "الحلفاء يدعمون هذا العمل بالكامل"