غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن، قائلا: "بوق فارغ من أبواق نظام القتل أطل أمس بائعا نفسه للشيطان. له نقول: إحن رأسك أمام قامات الكبار، إحن رأسك عندما تذكر الأحرار، حزبنا حزب آلاف الشهداء والجرحى والثوار والمجاهدين الذين ناضلوا من أجل تثبيت عروبة لبنان وقضية فلسطين. حزبنا رائد العمل الوطني في زمن التحدي والتخلي".



اضاف: "حزبنا لن ينال منه حقدك وحقد من خلفك. سقفك خيمة المخابرات وسقفنا فضاء الوطن، مداك ضابط أمن ومدانا فلسطين وقضيتها، فكرك مصادر وفكرنا يسبح في رحاب لا يحده شيء، وما أنت إلا مارق وعابر على درب الإرتهان"