الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم مقترح لتشكيل حكومة إيطالية جديدة دون انتخابات مبكرة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا الأسبق اليوم الخميس إن حكومة جديدة تمثل تيار يمين الوسط وتطيح بحركة (5 - نجوم) المناهضة للمؤسسات يمكن أن تتشكل حتى دون إجراء انتخابات مبكرة.



وشكلت حركة (5 - نجوم) حكومة ائتلافية في يونيو (حزيران) الماضي مع حزب الرابطة الحليف التقليدي لبرلسكوني بعد أن فشل تيار يمين الوسط في الفوز بالأغلبية في الانتخابات الوطنية.



لكن برلسكوني زعيم حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) قال لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» اليومية إن أغلبية جديدة يمكن أن تتشكل في البرلمان إذا تحالف حزبه مع حزب رابطة الشمال وحزب أشقاء إيطاليا اليميني المتطرف وبعض المنشقين عن حركة (5 - نجوم).



ويحتاج تيار يمين الوسط لنحو 50 مقعدا لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب، وكان المحللون السياسيون دائما ما يشككون في تأكيدات برلسكوني بأنه سيصل إلى الأعداد التي يحتاجها لكسب تصويت على الثقة.



ونُقل عن برلسكوني قوله: «نحن جاهزون (لانتخابات جديدة). لكن الكثيرين يعتقدون أنه إذا سقطت هذه الحكومة، ستظهر أغلبية جديدة، مختلفة عن الراهنة وقادرة على دعم حكومة تمثل يمين الوسط دون العودة إلى صناديق الاقتراع. سنرى».



وتصاعدت التوترات في الفترة الأخيرة بين حزب رابطة الشمال وحركة (5 - نجوم) بسبب مجموعة من القضايا وتكهنت الكثير من الصحف بأن الائتلاف الحاكم لن يصمد حتى نهاية العام.



ومما يزيد من مشكلات الحكومة، طردت حركة (5 - نجوم) اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الشهر الماضي، مما أضعف أغلبيته الهشة في المجلس. المصدر : الشرق الأوسط لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر