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بومبيو يغرد بالفارسية: حتى رئيسكم يعترف بفشل النظام الإيراني!
 
 
 
 
 
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١ شباط ٢٠١٩
 
كتب وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر مخاطبا الشعب الإيراني بالقول أن نظامكم آثر الايديلوجيا على مصالحكم.


وكان لافتا استخدامه اللغة الفارسية، واضافة إسم الحساب الرسمي للرئيس الإيراني حسن روحاني ضمن التغريدة
 
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