السبت في ٢ شباط ٢٠١٩ ، آخر تحديث : 10:26 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حرب غرد مرحبا بأصحاب الكفاءات وبالنسبة المتقدمة من النساء في الحكومة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ شباط ٢٠١٩
 
غرد الوزير السابق بطرس حرب عبر حسابه على "تويتر" بالقول:" وأخيرا ولدت الحكومة بعد صراع مميت على الحصص والمكاسب. مبروك للبنانيين عودة الحياة لمؤسسات نظامنا الديموقراطي، على أمل أن تمارس دورها بالتعاون لما فيه مصلحة لبنان وليس بالتقاتل على الحصص والصفقات على حساب لبنان كما عودونا".

أضاف: " على الرغم من ملاحظاتنا على آلية وكيفية تشكيل الحكومة، وعلى الرغم من رفضنا لوجود بعض العناصر التي اشتهرت بالفساد فيها، لا بد من الترحيب بأصحاب الكفاءات والاخلاق، وبالنسبة المتقدمة من النساءالمقتدرات التي دخلتها، مع الأمل أن يتمكن أصحاب الارادات الطيبة من وقف الصفقات المشبوهة والهدر".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ شباط ٢٠١٩ - ريا الحسن تكتب تاريخا جديدا لوزراء داخلية العالم »
١ شباط ٢٠١٩ - محمد سليمان: لن نفقد الأمل في البحث عن حلول وتحسين »
١ شباط ٢٠١٩ - بهية الحريري مكرمة بالميدالية الدولية للتميز في »
١ شباط ٢٠١٩ - مؤسسة مي شدياق: نفتخر بتوزيرها وهي تعد بتنفيذ »
١ شباط ٢٠١٩ - شهيب يبدأ عمله الحكومي من حادثة مدرسة الشانفيل »
١ شباط ٢٠١٩ - جمالي:ألف مبروك للبنان »
١ شباط ٢٠١٩ - معوض تمنى للحكومة التوفيق: للتضامن والاصلاح »
١ شباط ٢٠١٩ - المرعبي : لتوفير فرص العمل لشبابنا وفتح المصانع في »