غرد الوزير السابق بطرس حرب عبر حسابه على "تويتر" بالقول:" وأخيرا ولدت الحكومة بعد صراع مميت على الحصص والمكاسب. مبروك للبنانيين عودة الحياة لمؤسسات نظامنا الديموقراطي، على أمل أن تمارس دورها بالتعاون لما فيه مصلحة لبنان وليس بالتقاتل على الحصص والصفقات على حساب لبنان كما عودونا".



أضاف: " على الرغم من ملاحظاتنا على آلية وكيفية تشكيل الحكومة، وعلى الرغم من رفضنا لوجود بعض العناصر التي اشتهرت بالفساد فيها، لا بد من الترحيب بأصحاب الكفاءات والاخلاق، وبالنسبة المتقدمة من النساءالمقتدرات التي دخلتها، مع الأمل أن يتمكن أصحاب الارادات الطيبة من وقف الصفقات المشبوهة والهدر".