غرد وزير الاتصالات محمد شقير عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "يوم جديد وأمل جديد بالحكومة ورئيسها وبأن تحمل الأيام المقبلة كل الخير للبنان وللبنانيين".

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