أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في أوّل كلام له في حكومة العهد الاولى أن "البلد لا يحكم بالغلبة ومن حقنا ان نختلف حول الملف الذي يكون عليه علامة استفهام".



ورأى شهيب في حديث للـLBCI أنه "علينا التآلف من أجل الانتاجية وسنقف الى جانب اي مشروع يخدم الوطن".