A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الرئيس دونالد ترامب، في خلال مناقشة تشريع سيعرض لتصويت أولي الخميس ويحذر من الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من سوريا.



وقال ماكونيل الذي نادراً ما ينتقد الرئيس علانية، الثلاثاء، إن "التعديل الذي أريده سيعترف بالحقيقة الواضحة بأن تنظيم القاعدة وداعش ومن يدور في فلكهما في سوريا وأفغانستان ما زالت تشكل تهديداً خطيراً لبلدنا".



وقال: "سأعترف بخطر الانسحاب المتسرع من أي من النزاعين وسأسلط الضوء على الحاجة للانخراط الدبلوماسي والحلول السياسية للصراعات الكامنة في سوريا وأفغانستان".



ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ في التعديل الذي تم إلحاقه بقانون أوسع يتعلق بالسياسة الشرق أوسطية، في تصويت إجرائي أولي في وقت لاحق الخميس.



ويحتاج التعديل 60 صوتاً من أصل 100 قبل عرضه على تصويت نهائي.



وإن لم يكن له تأثير حقيقي على السياسة، لكنه يعبر عن المعارضة الواسعة حتى داخل حزب ترامب نفسه لسحب القوات الأمريكية المتسرع من سوريا الذي أعلنه ترامب في ديسمبر.



وقال رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية، الثلاثاء، إن "تنظيم داعش الإرهابي لا يزال لديه "الآلاف" من المقاتلين ما يمكنه من إعادة بناء قوة متماسكة في حال ترك أي فراغ في هذا البلد الذي مزقته الحرب".



لكن الأربعاء، رد ترامب على هذا التحدي واصفاً رؤساء أجهزة الاستخبارات بأنهم "سلبيون للغاية وسذج"، مقترحاً عليهم أن "يعودوا إلى المدرسة". المصدر : وكالات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر