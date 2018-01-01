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سندات لبنان الدولارية تقفز
 
 
 
 
 
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٣١ كانون الثاني ٢٠١٩
 
صعدت سندات لبنان السيادية الدولارية يوم الخميس عقب أنباء بأن الزعماء اللبنانيين اتفقوا على تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من المساومات على الحقائب الوزارية في البلد المثقل بالديون.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات استحقاق 2037 قفزت 4.3 سنت إلى أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس آب 2018 في حين ارتفعت السندات استحقاق 2025 أكثر من ثلاثة سنتات إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2018.
المصدر : Reuters
 
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