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سلام: التسوية والتنازلات المتبادلة هي السبيل لحفظ الاستقرار
 
 
 
 
 
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٣١ كانون الثاني ٢٠١٩
 
صدر عن رئيس الحكومة السابق تمام سلام البيان التالي: "نتوجه بالتهنئة الى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واللبنانيين جميعا بولادة الحكومة التي ستتولى ادارة البلاد في مرحلة صعبة مليئة بالتحديات. ان الجهود التي بذلت في الآونة الاخيرة وأدت الى ولادة الحكومة بعد طول انتظار تظهر مرة اخرى ان الحوار والتوافق والتسوية والتنازلات المتبادلة من اجل الصالح الوطني العام هي السبيل الوحيد لحفظ الاستقرار وانتظام الحياة السياسية في البلاد".

اضاف: "اننا، اذ نسجل ارتياحنا لنسبة المشاركة النسائية في الحكومة نعرب عن ثقتنا بأن الفريق الحكومي الجديد سيخوض سريعا في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، بما يؤدي الى ازالة اجواء القلق السائدة وبث الطمأنينة في نفوس اللبنانيين".
 
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