اتصل الرئيس المكلف سعد الحريري برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طالبًا منه ومتمنيًا عليه المساعدة بتبديل الحقائب.



ورد جعجع بأنّه سيطرح الأمر في اجتماع تكتل الجمهورية القوية عصر اليوم.