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الحريري اتصل بجعجع طالبًا منه المساعدة بتبديل الحقائب.. وهكذا أجاب
 
 
 
 
 
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٣١ كانون الثاني ٢٠١٩
 
اتصل الرئيس المكلف سعد الحريري برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طالبًا منه ومتمنيًا عليه المساعدة بتبديل الحقائب.

ورد جعجع بأنّه سيطرح الأمر في اجتماع تكتل الجمهورية القوية عصر اليوم.
 
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