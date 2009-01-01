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ابي خليل يبدي رغبة لبنان في استئناف ضخ الغاز المصري
 
 
 
 
 
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٣١ كانون الثاني ٢٠١٩
 
اعلنت وزارة البترول المصرية في بيان إن الوزير سيزار أبي خليل أبدى الرغبة في استئناف ضخ الغاز المصري للبنان وفقا لاتفاقية موقعة عام 2009.

للاطلاع على الخبر:

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/424732/%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/ar
 
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