اعلنت وزارة البترول المصرية في بيان إن الوزير سيزار أبي خليل أبدى الرغبة في استئناف ضخ الغاز المصري للبنان وفقا لاتفاقية موقعة عام 2009.



للاطلاع على الخبر:



https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon-business/424732/%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B6%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/ar