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الأوروغواي والمكسيك تعلنان تنظيم مؤتمر يتعلّق بفنزويلا
 
 
 
 
 
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٣١ كانون الثاني ٢٠١٩
 
أعلنت الأوروغواي والمكسيك تنظيم مؤتمر دولي في 7 شباط في مونتيفيديو يجمع البلدان والمنظّمات الدوليّة التي تتّخذ "موقفاً محايداً" إزاء الأزمة في فنزويلا.

وقالت رئاسة الأوروغواي في بيان إنّ "حكومتَي الأوروغواي والمكسيك، بالنظر إلى موقفهما الحيادي إزاء فنزويلا، تُنظّمان مؤتمراً دوليّاً مع ممثّلي الدول والمنظّمات الدولية التي تشترك في هذا الموقف".

وتقول الأوروغواي والمكسيك، اللتان لم تعترفا بالمعارض خوان غوايدو "رئيساً بالوكالة" لفنزويلا، إنّهما تستجيبان من خلال هذا المؤتمر "لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمراهنة على الحوار".

وتأمل الأوروغواي والمكسيك في أن تُشارك أكثر من عشر دول ومنظّمة دوليّة في هذا المؤتمر.

وأعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا أنّ ممثلين عن المكسيك والأوروغواي سيسلّمون غوتيريش اقتراحات لحل الأزمة في فنزويلا.
 
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